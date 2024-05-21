台中捷運列車上今天驚傳有人持刀砍人，所幸有乘客英勇抵抗，造成2人與持刀砍人者受傷沒有生命危險，砍人的洪姓嫌犯年僅20歲，遭台中市長盧秀燕透露來自高雄，且疑似有精神疾病遭列管，身心科診所認為公布此訊息「相當不妥」，恐造成精神並患者汙名化。高雄市衛生局表示，無法透露是否有精神疾病，但確實有生病於屏東規律治療。

https://www.youtube.com/embed/EGoww7vbu4w?si=698KmgNkETfCMnbZ 【中捷隨機砍人】英勇長髮男與持刀嫌扭打 滿頭血冷靜報案畫面曝

砍人案發生後，盧秀燕表示，洪姓凶嫌住在高雄，有相關身心疾病就醫紀錄被高雄醫院列管中，遭砍傷民眾與洪姓凶嫌完全不認識，指洪姓兇嫌是刻意北上台中犯案，所幸遭砍民眾沒有生命危險，會協助支付傷者醫藥費。

對於盧秀燕說法，高雄耕心診所院長林耕新認為「相當不妥」，指出案發後就曝光嫌犯有精神疾病歷史是在做相關連結，好像精神病發作才殺人，即使有相關，也應經過相關鑑定等手續進行查證。

林耕新說，精神衛生法第38條明白規範「任何人不得以公開之言論歧視病人、或不當影射他人罹患精神疾病」，指出若精神病患經常被汙名化，恐導致有狀況不敢求診，造成病況持續惡化。

對於洪姓兇嫌是否有精神疾病，高雄市衛生局表示，洪姓兇嫌長期生活與居住在屏東，曾於2020年生病於屏東就醫，同年8月有至高雄就學至今，有持續接受規律治療與服藥，家人也給予支持照顧，依法不能揭露特定患者是否有精神疾病或遭列管，認為刑事案件犯案動機應回歸檢調單位調查。