中信投顧看好，技嘉（2376）AI伺服器放量可望延續，客戶結構更趨健康，給予「買進」投資評等，並將推測合理股價調高至372元。

技嘉第一季營收季增21％、年增97％，超出市場共識，主要受惠AI伺服器出貨暢旺，加上主機板、顯卡銷售動能維持高檔水準，其毛利率11.3％、季增0.3個百分點，營業利益率5.6％、季增2.3個百分點，單季每股稅後純益（EPS）3.2元，同樣優於市場共識。中信投顧觀察到，技嘉營收規模放大，有效挹注獲利表現，舒緩市場投資人對AI伺服器稀釋毛利率的擔憂，對公司獲利能力更具信心。

第一季伺服器占技嘉整體營收達52.5％，其中7成以上為AI伺服器，2023年為60％。技嘉經營管理階層表示，AI算力需求強勁，輝達與超微（AMD）將有新產品推出，樂觀看待下半年AI伺服器出貨動能。在客戶組成方面，前20名客戶占AI伺服器收入80％，除美系客戶持續成長外，亞系、歐系客戶亦快速成長，客戶結構更趨健康。

根據中信投顧所做供應鏈調查，技嘉因為在美系顯卡大廠退出市場時出面接手，解決輝達棘手局面，因此獲得輝達支持，包括推薦客戶與優先供應GPU，因此，AI伺服器出貨動能可望延續。投顧研究機構預估，技嘉2024年伺服器營收將達1,600億元，相較於2023年490億元保持高速成長態勢。