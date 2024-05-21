22歲就讀於台北科技大學能源與冷凍空調工程產學訓專班謝富生，曾是一位不學無術的叛逆少年，國中肄業的他，在職場只能找體力活，後來透過介紹參加職業訓練磨練技術，還考取丙、乙級技術士證書及同等學力翻轉人生，實現考進大學迎向成功的夢想。

家住基隆的謝富生，從小因為父親忙於工作，母親長年臥病，家長的管教的時間少，他也在在國中肄業後沒再繼續升學，平日靠著打工賺零用錢花。因為沒有技術，在職場只能找體力相關工作，好強的謝富生決定要把技術學好，後來報名勞動力發展署桃竹苗分署「冷氣裝修技術人員專班」，一步步學習冷凍空調技術，後來順利考上丙級技術士。

退伍後，謝富生持續從事冷凍空調工作，也逐漸確立自己的目標，為提升自己能力，他再報名參加桃竹苗分署「空調機電實務班」，在職訓師細心指導下考取乙級證照。因為失學多年，後來發現除一身技術之外，學歷不能偏廢，他先以丙級技術士證及工作經驗取得高中同等學力資格，再憑著乙級技術士及努力準備筆試，成功考進北科大「能源與冷凍空調工程系」產學訓專班，謝富生感謝有桃分署的協助，以及職訓師李居芳在空調技術上傾囊相授，才能讓他在人生十字路口重新找回方向，並將專業投入產業。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「產學訓合作訓練計畫」，招收對象為15至29歲的國中、高中(職)及大專畢業生，計畫包括學校教育、分署技術培訓和職場實務訓練，讓青年在畢業後一次取得學歷、證照及工作經驗，廠商也能依用人需求找到適合的技術人才;桃竹苗分署113年預計與國立臺北科技大學、龍華科技大學、萬能科技大學等3所學校合作開辦「能源與冷凍空調工程」、「電機與機電控制」、「營建空間設計」等3職類產學訓專班，預計招收118個名額，歡迎年滿15歲以上至29歲以下國中、高中(職)及大專畢業生多加利用。