教育部長鄭英耀今表示，他的教育理念是讓每個年輕人及學生，在接受教育後，有更美好的未來。他上任後將優先推動的三件事，分別是「在兩岸平等尊嚴下讓大陸學位生來台」、「培養前瞻技術人才」及「讓老師可以安心投入教學」。

鄭英耀昨天上任，但今天才是第一天正式上班，他一整天都在聽取教育部各業務單位的報告，以加速進入狀況。今天下午，他抽出約20分鐘的空檔，帶領葉丙成、張廖萬堅及林騰蛟等3個次長與媒體見面，並簡短闡述自己的教育理念。

鄭英耀表示，他的人生在中山大學轉彎，延續這樣的理念，他希望讓每個小朋友、學生在教育場域都能找到未來希望，及有更好的發展。他也希望台灣教育讓學生少一點擔心、少一點壓力，家長則可以少一點擔憂。

他也提到，我國教育培養人才，不應只看台灣，而是要放眼國際及全世界。台灣產業正在進行全球布局，大家一起來思考，如何讓台灣教育更好，培育更出優秀人才。

對於上任後立即要做的三件事，鄭英耀說，賴清德總統在就職演說時提到兩岸在對等尊嚴下讓陸生來台讀學位，這是他第一件要落實的事。自2020年以後，陸生來台讀學位終止了，他要努力在平等尊嚴下，讓兩岸連年輕人恢復交流，這有助於彼此了解，往好的方向發展。

鄭英耀立即要做的第二件事是培養前瞻技術人才。他表示，半導體產業是整個世界經濟發展的核心，台灣扮演關鍵角色。此外，還有量子電腦、精準醫療及機器人等產業，也都需要人才。因此，呼應國家未來產業人才需求，教育部擔起重任。

鄭英耀立即要做的第三件事是讓老師可以本於專業，安心在學校指導年輕人及小朋友，並進一步提升台灣的教育品質。鄭英耀說，當老師安心了，家長才會安心，小孩子學習成效才會更好。而提升教育品質是最重要的事，教育部會在這方面積極努力，讓台灣教育更好。