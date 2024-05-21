熱愛重機的陳為民，固定每周一晚上在臉書直播《浪人幫》，介紹新款、二手重機，自2017年開播至5月已滿7年，直播超過312集，他豪邁表示：「沒想過要播多久，就播到死為止吧。」他分享，這些年期間曾發生一次難以解釋、令他頭皮發毛的狀況，他說當時節目收播拍照，照片中央竟出現一台綠光車燈的「速克達」機車，而且車輪只出現一半，工作人員見狀，只能裝作沒事收拾器材，陳為民說：「現場全都是重型機車，不可能出現速克達，而且車燈亮著，代表車子是發動的狀態，但怎麼可能呢？」他事後揣測，或許是該車的前任主人不捨，或是有什麼隱情，才會藉由這方式顯現。

陳為民直播《浪人幫》節目，除了過年從不間斷，連出國也要打開鏡頭和台灣觀眾連線，他說：「有次我到加拿大，漫天飛雪，路邊看到許多台灣少見的車款，那一個興奮啊！怎能不和粉絲分享」，他解釋自己太愛車，喜歡看看、摸摸不同的車種，希望節目持續做下去，就能一直接觸到不同的車。

陳為民介紹車時宛如說書人，將車子形容得如有生命，他在描述引擎聲說：「這低頻聲，是地表傳出的脈動，如猛虎出閘的喉」，將一台重機從油箱講到輪框，再到車架線條，講功用還介紹審美，有幾次甚至直播到一半，就有觀眾喊價要買車，相當有趣。

陳為民直播時，若碰到車況不理想、或是設計不到位，他一律實話實說，「因為我太愛車，做直播真的不為營利，有什麼我就說什麼。」他建立專業形象，養出一批死忠觀眾，每周固定鎖定節目，也受到業界肯定，不少新車發表會，邀請他擔任出席嘉賓。

他還因為愛車，發起「BOL騎士咖啡盃」活動，串聯全台車友到指定地點蒐集紀念章，目前活動來到第10屆，他表示希望藉由自己的介紹，能讓更多人喜愛、體會騎車無拘自由的感覺。