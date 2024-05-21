台中捷運21日驚傳隨機傷人案，疑患有思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺人釀3傷，據悉，其父在屏東開整復所，稍早洪父臨時公告診所休息1周，他向媒體表示，「我對不起那2個小孩子，當爸媽的要上去賠罪。」（謝佳潾攝）

台中捷運21日驚傳隨機傷人案，疑患有思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺人釀3傷，震驚社會；據悉，洪男是屏東人，原姓陳、國中畢業後改從母姓，目前就讀高雄某護專，雙親有醫療背景，其父在屏東開整復所，稍早洪父臨時公告診所休息1周，他向媒體表示，「我對不起那2個小孩子，當爸媽的要上去賠罪。」

據悉，持刀傷人的洪嫌是屏東人，但他原本是姓陳，國中畢業後改從母姓變姓洪，目前就讀高雄某護專，他的父母都有醫療背景，爸爸在屏東市開整復所，稍早洪父接受媒體訪問稱，他剛剛才知道這件事，所以臨時跟病人說抱歉要先休息，整復所從今天起休息1周，他要趕去台中，媽媽已經趕上去了。

洪父說，他現在不想談他的小孩，他的小孩已經成年了，要對自己做的事情負責，所以他的小孩不重要，重要的是受傷的那3個小孩，他們是別人的孩子，不應該是他們受到傷害，這是他當爸爸做不好的地方。

「兒子真的錯了！」洪父強調，成年人做錯了就是做錯了，他現在關心的是那2個小孩，他們沒有錯，他對不起那2個小孩，當爸媽的要上去賠罪，也幫兒子去看那2個受傷的小孩。

洪父透露，他與妻子沒有離婚，他們是正常家庭，兒子之所以會改姓是因為長輩們希望，他有2個兒子，1個便讓他從母姓，兒子之前沒有什麼徵兆，最近因為都在實習，所以聯繫不多。