【立院表決戰】國會改革法案拚三讀！國民黨團提案戰到凌晨12點　洪孟楷批綠「惡意拖延時間」 @ChinaTimes

立法院今下午繼續處理藍白國會改革相關法案，民進黨不斷舉牌要求退回重審、散會、祭出案海戰術試圖杯葛，但立法院長韓國瑜依然延續舉手表決的作法，逐條表決，國民黨團也提出延長開會時間到今天午夜12時止。

國民黨立委洪孟楷更指出，國民黨團會提出延長開會到今日晚間12時，因規定「五二一次會」，所以到凌晨12點前都屬於院會時間，如果今天無法順利三讀通過，確定24日續審國會三法，包括立院質詢權等。

國會改革法案拚三讀 國民黨團提案延長開會到今晚12時
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力挺國會改革 北市議會國民黨團：立院不該變無牙老虎
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