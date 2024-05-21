立法院今下午繼續處理藍白國會改革相關法案，民進黨不斷舉牌要求退回重審、散會、祭出案海戰術試圖杯葛，但立法院長韓國瑜依然延續舉手表決的作法，逐條表決，國民黨團也提出延長開會時間到今天午夜12時止。
國民黨立委洪孟楷更指出，國民黨團會提出延長開會到今日晚間12時，因規定「五二一次會」，所以到凌晨12點前都屬於院會時間，如果今天無法順利三讀通過，確定24日續審國會三法，包括立院質詢權等。
立法院今下午繼續處理藍白國會改革相關法案，民進黨不斷舉牌要求退回重審、散會、祭出案海戰術試圖杯葛，但立法院長韓國瑜依然延續舉手表決的作法，逐條表決，國民黨團也提出延長開會時間到今天午夜12時止。
國民黨立委洪孟楷更指出，國民黨團會提出延長開會到今日晚間12時，因規定「五二一次會」，所以到凌晨12點前都屬於院會時間，如果今天無法順利三讀通過，確定24日續審國會三法，包括立院質詢權等。
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