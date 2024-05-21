TRASH「Holy Trip!精神時光屋」亞洲巡迴正式啟動，繼5月3日香港站後，5月17日在上海開唱，TRASH表示：「很多好久不見的老朋友們都到了，感覺像是回到幾年前，只不過我們又變得更強大了。」此外，阿夜更挾帶著「分身」Marz23入圍金曲歌王的好消息開唱，讓團隊間也充滿著喜氣。

TRASH巡演出發當天，正好遇上本屆金曲獎公佈入圍名單，Marz23以《不遠處》入圍「最佳華語男歌手」獎，令眾人又驚又喜，阿夜也替Marz23發表心得：「信念的力量真的可以帶你走很遠。」同樣也以個人身份陸續推出作品的魁剛及頤原也替他開心，魁剛說：「這次你先一個人開香檳慶祝嘍，明年再一起慶祝！」頤原則表示：「真的太開心跟感動，一路以來看著彼此這樣努力著，為了音樂付出生命歷程的所有，真的感動。」期許未來TRASH的每個人無論是聚集在一起或分開都有好成績。

TRASH在演唱會跟扮成垃圾筒的歌迷合照。（圖／華納音樂提供）

「Holy Trip!精神時光屋」巡迴演唱會，最讓大家印象深刻的無非就是熱情的樂迷，阿夜分享：「在香港站的時候看到一個歌迷把自己扮成垃圾桶，成為全場焦點，我們也因此邀請他上台拍照，很謝謝願意為了我們這麼用心的歌迷。」

TRASH近來忙於「Holy Trip!精神時光屋」巡迴演唱會。（圖／華納音樂提供）

博文則提到上一次巡演因為吃太辣，導致腸胃炎送醫，他笑說：「所以我這次飲食會比較小心。」頤原則是感性說：「有很多很多年不見的老朋友都出現了，也多了很多新的朋友，大家能因為TRASH而再度重聚，真的很感動。收到各地朋友的卡片小禮物還有各地名產，大家都很用心，非常難忘。」