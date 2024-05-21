徐姓網友赫見眼鏡蛇嚇壞。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

有遊客搭火車前往苗栗縣造橋鄉，欣賞最近開幕的南瓜節南瓜隧道，結果在台鐵局豐富站遇上1尾眼鏡蛇，嚇得PO網提醒大家小心注意。對此，負責管理豐富站的台鐵局苗栗站站方回應，民眾若發現蛇類出沒，可通知站務人員協助處理，另站方也會請清潔人員加強站區草坪整理，減少蛇類藏匿。

徐姓女網友21日在臉書社團「599坐火車慢遊台灣」發文，直指自己昨天搭火車到造橋鄉南瓜節會場欣賞南瓜隧道，結果下午回程時，在豐富站遇見1尾眼鏡蛇，嚇得她直呼「恐怖」，該貼文引發網友熱議。

徐也在回應大家留言時提及，「她當下聽清潔人員說，有人放生而且還加持過的不會咬人，清潔人員還說，看過N次大小都有」，她發文特別提醒豐富火車站偏僻進入月台雜草叢生，希望大家走路時眼睛放亮小心。

苗栗站站方表示，昨天未接獲豐富站人員回報此事，若旅客發現站區有蛇類出沒，可通知站務人員協助處理。站方也再請清潔人員加強整理站區草坪，減少蛇類藏匿。