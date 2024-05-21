賴清德總統進行就職演說之後，大陸央媒紛紛嚴詞批評。國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文形容，從北京的視角來看，對台已放棄幻想、準備鬥爭。未來兩岸整體趨勢仍是僵局、彼此較勁，民間交流的回溫程度將相當有限。

寇健文21日出席政大國關中心「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會時，做出上述分析。

對於賴清德的就職演說，寇健文認為，賴在其自身可以接受的立場與框架下釋出善意，但是兩岸雙方的立場框架沒有交集之處，因此短期內不會有官方對話與交流。若雙方堅持各自原則，民間交流的回溫程度相當有限，受到高層次政治的干擾，民間交流將進展緩慢、斷斷續續。

至於兩岸前景，寇健文判斷，若雙方立場框架不變，未來整體趨勢仍是僵局、彼此較勁；兩岸關係持續不穩定之下，突發事件就會產生摩擦。即使短期無戰爭，但持續緊張之下，台灣掌握關鍵技術，貿易夥伴又要求我在國外設點，「台灣加一」所產生的影響值得關注。

寇健文指出，從賴的演說看來，其論述對象是美國。在美中競逐之下，台灣必須明確站隊，因此對賴來說，北京的感受是其次考量。未來，兩岸關係將繼續放在美中競逐關係之下發展，但與1990年代不同的是，當時美國扮演仲裁者、協調者角色，現在則成為當事行為者之一。

此外，由於俄烏戰爭、以哈衝突等，寇健文提醒，我方應擔心美國對台是否出現「承諾疲乏」，即有心承諾，但能力上無法實現承諾。隨著大陸綜合國力上升，台灣對美軍事依賴只有增加，因此要特別小心此問題對台灣的影響。