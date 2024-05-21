高灘處管轄近50座河濱籃球場，每到晚間，許多熱血民眾仍「挑燈」夜戰鬥牛。不過，近日有民眾反映，永和秀朗追風籃球場的照明設備不到下午5點已開啟，等於是大白天還開著燈，非常浪費電。對此，高灘處說明，因球場控制照明燈具定時器故障，翌日已修復完畢，恢復正常。

18日下午近5時，民眾前至永和秀朗追風籃球場運動，發現球場照明設備已開啟，由於當天天氣晴朗，能見度很好，加上接近夏日，日落時間延後，等於是在戶外白天時間還開著燈，非常浪費電，民眾趕緊撥1999向相關單位反映。

不過，當地民眾意見不一，有人認為，該位民眾太過熱心，「寧可早點開燈，也不要太晚開燈，以用路安全為重」，或許是當天天氣好，所以能見度高，如果哪天是陰雨天，早點開燈是不是比較看得清？

另有民眾說，不僅是永和秀朗追風籃球場出現這樣的狀況，中和佳和公園也同樣發生過類似情形，甚至雨天時，球場照明設備照開無誤。

根據高灘處球場使用規則，照明使用時段視能見度而定，冬季為下午5時30分至6時30分、夏季為下午6時30分至7時30分開啟，關燈時間星期日至星期四為晚上10時，星期五及星期六則延至晚上12時。

高灘處說明，若遇雨天不開燈，照明使用時段無人使用時為節能減碳，由各園區管理人員或保全適時調整。

針對永和秀朗追風籃球場白天開燈的狀況，高灘處說，新北河濱公園籃球場路燈大部份是錶燈供電，採用定時器控制燈光明滅。18日當天，永和秀朗追風籃球場因控制照明燈具定時器故障所致，高灘處19日通知廠商修繕完畢，定時器會依照中央氣象署公布日出日落時間定期調整。