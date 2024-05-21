農業生技新藥大廠正瀚生技（6534）21日召開113年股東常會，由董事長吳正邦主持，會中除承認112年財務及營業報告書外，合計4.09元股利也已發放，此外，正瀚生技於去年12月21日完成創新板掛牌上市重要里程碑後，今也通過每股稅後純益（EPS）4.76元，為掛牌後繳出的最佳成績單。

吳正邦股東會上指出，回顧去年全球經濟面臨戰爭、經濟通膨壓力，且升息持續，氣候變遷與淨零碳排趨勢則是近來農業市場與技術最重要的成長推動力，整體的農業生產走向精準施用、友善環境與低碳排之方向，顯示正瀚精準、高效、低碳的產品符合市場的主流趨勢。

為瞄準世界農業市場需求商機，正瀚生技以自主創新核心關鍵技術，研發契合現代農業生產需求之高效、精準、低碳的植物生長調節劑(Plant Growth Regulator,簡稱PGR)和肥料產品，其獨到創新特色在於減少作物生產環節的碳排放、保護氣候變遷下的糧食生產與降低農作物種植的能源投入。並以現代生物科技為基礎，快速開發農業生技新產品。

今年以來，正瀚生技積極佈局全球市場促使成長動能續強，112年度新取得美國環保局(EPA)核定之一項原體登記證和二項產品登記證；利用循環資材開發之全新肥料產品富肽系列，亦新取得八張臺灣肥料產品登記證，有助於未來多角化開拓市場。