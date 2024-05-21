苑裡鎮石鎮農地重劃區為工程難度較為複雜的重劃區，苗栗縣政府為解決坵塊畸零不整及缺乏農水路等問題，自2020年推動改善計畫，獲得立委陳超明協助爭取，加上中央、縣府及地方各界積極努力，終於今年5月21日由苗栗縣長鍾東錦為工程開工動土，工程預計2026年6月完工，期以改善農民生活，同時促進高經濟農業發展。

石鎮農地重劃區以種植水稻為主但因耕地坵塊畸零不整、缺乏農路、灌溉及排水系統不良、土地權屬複雜，大型機具無法進出耕作，農地多需越區灌溉，導致目前農作物經營方式以人力為主，因此苗栗縣政府推動農地重劃，以改善農水路的灌溉排水系統，改良農地增加農業生產。

苗栗縣長鍾東錦、農田水利署長蔡昇甫、立委陳超明辦公室執行長邱莉莉、議員陳品安、張顧礫、周玉滿、徐永煌、翁杰等人，21日為石鎮農地重劃農水路工程正式開工動土，工程經費逾1億1300萬元，因地勢相較於苑裡其他地方較為陡峭，工程難度為複雜的重劃區。

地政處長賴偉君說，石鎮區塊以農地為主，但受到地形限制，每塊農田的灌溉排水很不便利，且農路非常稀少，大型農具使用上不方便，因此在縣長與立委積極向中央爭取辦理重劃計畫，預計未來完工後，不僅每塊農路面臨農路及水路，農路寬度也足夠大家使用，對整體農地的生產環境會有極大改善。

鍾東錦表示，苗栗身為農業大縣，通苑地區為重要米倉，糧食品質優異，農民守住耕地務農很有責任心也很辛苦，其中耕田最重要的是要有水路，以及路幅夠寬的道路讓機具能進入。

他指出，農地重劃不簡單，最重要在於與地方的溝通，最後能獲得共識順利推動重劃工程，感謝一起參與重劃計畫的鄉親，未來完工後，不但會讓耕地量增加也會讓土地有更好的利用價值，縣府會監督工程，讓農夫夥伴們工作更加輕鬆、收成更豐碩。

地政處說明，工程範圍東至苗50線道路及石頭溪交會處，西至石頭坑段176、177、180、182 等地號土地及苗43線（均不含），南至石頭溪，北至苗50線道路及山腳支線17，總面積約30公頃，工程鋪設農路共20條(包含主要農路、田間農路及家戶路)，給水路工程28條(包含支線、主給水路及小給水路)、排水路工程24條(包含中排及小排水路)及構造物工程共286項，完工後可望提高耕作效率。