立法院會17日朝野立委爆發激烈衝突，今續審國會改革法案，國民黨凌晨5點就在立院議場前卡位，喊話民進黨一切按照議事規則不要插隊，早上9時藍、綠雙方在院會爆發口號大戰。而美國實境節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季冠軍台灣妮妃雅稍早也以一席招牌黃色的服裝現身議場外，支持民團訴求、守護台灣民主。

立法院17日首度表決國會改革法案，議場內朝野爆發嚴重肢體衝突，引發院外聚集青年民眾抗議，而今將繼續處理相關法案，在野力拼三讀，經濟民主連合等民團也發起「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，自21日上午9時在立法院青島東路，開始「公民排班，捍衛民主」行動，主辦團體也將舉行記者會。活動預計延續到今日晚上十二點，並將於下次院會（24日）繼續集結。

而妮妃雅上台後先感謝大家今日站出來捍衛台灣民主，她強調「我今天尊重國會，希望國會做出讓我們尊重的事情，尊重我們民主的程序」，妮妃雅認為，今天要捍衛大家在乎的事情，大家要站出來，「身為台灣國民，我覺得我們需要站出來，因為住在美國，其實美國很大，你感受不到政治對你有關，但我覺得台灣很特別的地方，是你真的可以感受到那個人情味，政治真的環繞在你身邊」。