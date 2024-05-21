邱鋒澤日前剛發行全新英文創作單曲〈EX YOU〉，上週日（5／19）於 Zepp New Taipei 舉辦「10 邱鋒澤出道10週年音樂會 台北場」，與粉絲歡慶出道10週年，除了將經典歌曲重新編曲之外，更邀請準歌后接班人艾薇擔任神秘嘉賓。

邱鋒澤邀請艾薇擔任嘉賓演唱〈一起寂寞〉，邱鋒澤表示：「很開心一起寂寞深受大家的喜愛，前幾天也在YouTube突破200萬觀看，因為想著還有很多粉絲還沒有現場聽我跟艾薇演唱過，所以這次邀請艾薇擔任嘉賓。」艾薇緊接著說：「很開心可以擔任鋒澤哥的出道10週年音樂會嘉賓，祝哥哥可以繼續有20週年、30週年一直唱歌給大家聽，也希望一起寂寞可以繼續突破300萬、400萬的觀看紀錄！」邱鋒澤也爆料艾薇其實是他的救命恩人，有一次私下約打羽球時，邱鋒澤弄丟了錢包，後來是艾薇協助打給計程車司機才失而復得。

邱鋒澤日前舉辦出道十週年演唱會。（圖／原音兄弟提供）

邱鋒澤日前舉辦出道十週年演唱會。（圖／原音兄弟提供）

這次音樂會邱鋒澤特別將經典歌曲〈DEEP〉、〈浮木〉重新改編演唱，帶給粉絲不同感受，也設計了小遊戲及Dress Code主題與粉絲互動，主辦單位特別準備10週年蛋糕慶祝，邱鋒澤感性許願：「希望身邊的家人朋友及粉絲們都可以健健康康，也希望我的音樂能夠帶給大家力量，一起成為彼此的後盾。」邱鋒澤出道10週年音樂會除了台北場外，接下來還有台中、高雄共四場。