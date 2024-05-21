針對美國威斯康辛州前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行。中國外交部21日發布反制措施，凍結其在大陸境內動產、不動產等各類財產、禁止蓋拉格入境等。該措施自21日起施行。

中國外交部稱，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對蓋拉格採取以下反制措施：

一、 凍結蓋拉格在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；三、對蓋拉格本人不予簽發簽證、不准入境。

蓋拉格在辭去議員職務，4月20日也卸任美眾院「中國問題特別委員會」主席。

時任總統的蔡英文今年2月22日時曾接見蓋拉格（Mike Gallagher）所率美國會跨黨派重量級議員訪問團。

當時蓋拉格致詞時稱，雷根總統曾在柏林布蘭登堡門前發表著名演說，每個人都記得他說的「推倒這堵牆!」但他也說到，自由是勝利者，自由終將勝利，但需要有人站出來捍衛及推進自由。因此，他要感謝蔡總統，成為台灣及自由世界的傑出領導者。現在自由正遭受威權體制的攻擊，我們需要比以往更加警惕，才能將所珍惜的自由傳遞給下一代。