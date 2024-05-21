雷雨彈夜襲豪雨帶擴大 北北基桃17縣市豪大雨特報 16:542024/05/21 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天台東縣山區有局部大雨或豪雨，東半部、屏東地區及大台北至新竹、南投至高雄山區有局部大雨發生的機率，其他地區（含澎湖、金門及馬祖）亦可能有局部較大雨勢。（示意圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於鋒面影響易有短延時強降雨，今（21）日南投縣山區、嘉義縣山區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、東半部、南投、屏東、馬祖地區及台灣其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，其他地區（含澎湖、金門）亦可能有局部較大雨勢。 氣象署發布豪大雨特報。（翻攝自氣象署） 颱風「艾維尼」可能生成 專家：下周梅雨鋒面建立 雷雨連轟一周！今起4天最猛 半個台灣強風暴雨 路上蟑螂亂竄！他嚇問「怎麼克服恐懼？」 過來人曝2招：為母則強 #天氣 #鋒面 #大雨 #豪雨 #大雷雨 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 雷陣雨再3天！下波更強鋒面罩台「1地紅爆」 降雨熱區曝光 21:272024/05/22 生活 午後強降雨來了！北北基等15縣市大雨特報 4地大雷雨 13:372024/05/22 生活 雷雨彈炸到周末！「全台溼答答」搖滾區曝光 2天雨勢最劇烈 20:342024/05/20 生活 鋒面報到變天了！雷陣雨連炸5日 一周天氣曝光 21:122024/05/19 生活 新航空中驚魂釀1死30傷 調查揭「遇亂流最佳機位」 10:232024/05/22 國際 天熱雞蛋賣不完！產地價再降3元 16:002024/05/21 生活 午後強降雨開炸！5縣市大雨特報 2地暴雨告警 16:192024/05/19 生活 雷雨連轟一周！今起4天最猛 半個台灣強風暴雨 07:302024/05/21 生活 午後變天！梅雨滯留鋒報到「全台雷雨灌7天」 08:072024/05/20 生活 梅雨季來臨！首波鋒面接近「全台有雨」 影響天數曝光 18:532024/05/19 生活 伊朗總統疑搭「半世紀」美製老爺機 專家曝2墜機關鍵 14:442024/05/20 國際 大規模降雨來了！鋒面掃台＋西南季風 雨連炸2周 07:342024/05/22 生活 「間歇性大雨」今突襲全台 專家警告：降雨區域往北移 10:482024/05/22 生活 雨區往北擴大！雙北等10縣市大雨下到晚上 14:382024/05/21 生活 梅雨報到炸全台！宜蘭等4地豪、大雨特報 03:502024/05/21 生活 南海「低壓渦旋」逼近中 專家曝成颱機率：1地區雨勢大 18:422024/05/20 生活 颱風「艾維尼」可能生成 專家：下周梅雨鋒面建立 11:322024/05/21 生活 飛蟻大軍出籠 專家曝「附近有巢穴」3招不讓牠們入侵 09:422024/05/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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