由於鋒面影響易有短延時強降雨，今（21）日南投縣山區、嘉義縣山區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、東半部、南投、屏東、馬祖地區及台灣其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，其他地區（含澎湖、金門）亦可能有局部較大雨勢。

氣象署發布豪大雨特報。（翻攝自氣象署）
氣象署發布豪大雨特報。（翻攝自氣象署）
颱風「艾維尼」可能生成 專家：下周梅雨鋒面建立
雷雨連轟一周！今起4天最猛 半個台灣強風暴雨
路上蟑螂亂竄！他嚇問「怎麼克服恐懼？」 過來人曝2招：為母則強
#天氣 #鋒面 #大雨 #豪雨 #大雷雨
透過【Google新聞追蹤中時新聞網