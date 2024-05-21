由於鋒面影響易有短延時強降雨，今（21）日南投縣山區、嘉義縣山區及台東縣山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、東半部、南投、屏東、馬祖地區及台灣其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，其他地區（含澎湖、金門）亦可能有局部較大雨勢。

氣象署發布豪大雨特報。（翻攝自氣象署）