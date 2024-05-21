眾所周知，地中海飲食以大量蔬果、穀物、堅果、豆類及魚類的食物作為基底，並使用橄欖油作為主要烹調油，這樣的飲食習慣相當健康，受到許多國家的推崇。而目前有研究結果顯示，地中海飲食可以有效減輕焦慮及壓力，這樣的飲食原則可以同時應用於身體與心靈，針對改善生活品質能夠發揮重要作用。

位於澳洲的南澳大學近期發表新研究，提到地中海飲食可以降低大腸癌、心臟病和失智症的風險，其中最特別的是，他們發現地中海飲食中的水果、堅果、豆類，可以有效減輕焦慮和壓力的症狀。

焦慮是一種不安的情緒，多數人在特殊情況下都會感到緊張、不安，但過度焦慮則可能演變為焦慮症，嚴重甚至會喪失正常生活的能力。目前全球有3億人受到焦慮狀況影響生活，因此可以藉由地中海飲食改善心理健康，只要持之以恆地遵守地中海飲食的法則，壓力與焦慮症狀就會減輕！

地中海飲食的主軸包括食用大量新鮮果蔬、全穀物、堅果、豆類及橄欖油，而魚及海鮮則應該每週至少攝取2次，起司、優格及葡萄酒則適量攝取。而飲食限制方面，主要減少食用紅肉、甜食及含糖飲料。

這樣的飲食方式可以限制飽和脂肪、反式脂肪、鈉、精製碳水化合物，並降低心臟病、中風、動脈粥狀硬化的風險。此外，多攝取魚、質地好的橄欖油，則能夠攝取健康的不飽和脂肪，促進健康的血糖濃度。

透過簡單的飲食改變，從而改善生理及心理的健康，消弭壓力與焦慮只需要一點小小的改變就可以做到！