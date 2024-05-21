新北市台北港區內設置47座儲油槽，因地方居民憂心安全，台北港務公司提出計畫遷移，但搬遷時程遲遲未公布。國民黨籍新北市議員陳偉杰今（21）日質詢時再度詢問新北市經發局相關期程，經發局長何怡明表示，目前已經與油槽業者與台塑開會，搬遷期程按照原定計畫進行中。

八里儲油槽搬遷時程規畫遲遲未出，陳偉杰表示，八里民眾就住在47座儲油槽周遭，涉及民生安全與經濟，居民距離儲油槽最近才200公尺，若是遭受攻擊，將不堪設想，搬遷的進度卻始終無法給居民一個交代，指經發局之前回覆需要與港務公司討論，工程日期一變再變，稱第四期土地填築完工後才會進行儲油槽搬遷規畫，但至今沒結果。

陳偉杰說，雖然搬遷儲油槽涉及國防事務，地方必須參照中央的計畫與指示，但至少在遷移前應有相對應的安全措施，並舉例桃園市政府在大園竹圍漁港舉行全民防衛動員暨災害防救民安10號演習，動員中央、地方單位逾600人，市府也藉此盤點公部門救災能量，認為這關係到八里居民的人身安全，請市府超前佈署、審慎評估居民撤離的SOP。

何怡明說明，預計2027年儲油槽才會開始進行遷移動作，至於要花費多少時間，後續還必須討論用地狀況後才能確定。副市長朱惕之則說，去年消防局與中央在台北港辦理相關的演習，當時八里區里長與民眾也有積極參與。