文化部長李遠（小野）上任後首次面對媒體，談自己接任部長的心情與文化政策，表示自己接到徵詢的第一想法是「為什麼是我？」坦言「傳統不太會想到是我這樣的人，會想到我的人應該也怪」，但繼而又回顧自己過去所有做過的事，自問既然對文化有想法，不能只靠嘴說，儘管家人120％反對，自己經歷忐忑、後悔，到目前正式主任前已做好心理準備「我準備好了」。

「十多年來我都不出來上班，也覺得人生差不多就這樣子，因為想做的差不多也做了」新任文化部長李遠21日表示，4月12日前自己這麼多年來擔任電影監製或手上的工作都是自由的，「每件事不用依賴別人只有生命、歲月成本」家人也很反對在這個年齡再接這麼吃重的工作，尤其兩年前才剛做完心導管手術，「心肌梗塞後被救起，我覺得人生應該就去看看電影，常騎著腳踏車去看電影，像《我的完美日常》就看了兩遍」。

李遠表示自己首次認識總統賴清德，還是2010年他剛上任台南市長時，自己正在推動「千里步道」，而各縣市長中最快響應的便是賴清德，而後也在他行政院長任內核定了7條國家級步道，又在其任副總統時帶著外賓走步道，兩人從此時有交集。對於自己受到徵詢，家人先問：「你想自己這年紀去面對質詢被罵？值得嗎？」他自己想了一天後覺得自己任台北市影視音實驗教育機構校長，在台北市議會已能做到「心情調適到不太有情緒，議員罵完我說感覺非常良好，因為學校就更有名，更招得到學生」。

擔任柯文哲競選辦公室總幹事，「打完選戰後覺得人生從沒這麼被踐踏過，不相信自己是英雄能改變什麼世界，但竟能活過來，覺得自己很有韌性」，因此出任文化部長他認為自己「準備好不會生氣，不會覺得別人是惡意的」。

李遠認為大家對自己接任文化部長的期待在影視產業，而自己認知賴總統應是「想試著找非典型部長」，雖然本來很緊張且很後悔給自己找麻煩，每天要上班，責任太重好像沒必要在這年紀去扛，但想想「若自己對文化一直有很多想法，但給了機會又說NO？」轉念以充滿歡樂的心情面對工作，「文化部每個人都在做，自己要做的是想清楚方向」。