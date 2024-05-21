台北市食安連環爆，21日台北市衛生局於台北市議會警衛委員會進行食安專案報告，另針對寶林、初瓦、嚮辣、八方及合點壽司等案說明，衛生局長陳彥元表示，將新增復業要求及停業標準，提升北市餐飲管理，至於寶林是否復業，衛生局食藥科長林冠蓁表示，仍在停業也沒申請復業。

林冠蓁表示，王品旗下集團初瓦、嚮辣疑似食品中毒事件，通報就醫共157人，員工與民眾分別驗出諾羅病毒，後續複查合格已於5月6日復業；藏壽司北市啟動專案稽查轄內分店，缺失店家經複查皆合格，另八方雲集、漢來島嶼等餐廳也出現疑似食物中毒案件，衛生局稽查後皆改善完成，目前只有寶林仍未復業。

台北市自從寶林事件，接連發生一連串食安事件，陳彥元表示，寶林事件在北市共登入36案，其中4案不幸往生有2位仍在加護病房，其中一位進行肝臟移植後，肝臟功能慢慢恢復中，但其他功能恢復不是很好；另一位肝及各器官都衰竭加上肌肉無力，仍留院觀察中，其餘都已出院，林冠蓁補充，寶林目前還在停業中，也沒申請復業，後續如有申請需求會邀專家討論。

為了防止食安事件再發生，陳彥元報告表示，將提升北市餐飲管理，包含新增復業要求及停業標準，未來食安事件如有死亡、住加護病房、休克、昏迷、麻痹、語言及吞嚥困難等情形，可立即擴大採檢製造場所使用食品、原料及相同來源食品，並命業者直接停業。

陳彥元表示，若業者要求復業，需提出相關報告，包含完成至少4小時衛生講習，必要時將召開專家會議協商，確認後才可復業。食安事件若涉及蓄意下毒或死亡，將主動通報會同檢警機關處理，會持續爭取檢驗人力及設備，另成立食因性疾病檢驗組，新增儀器設備及5名人力合計4450萬。