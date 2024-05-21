蔥是餐桌上常見配料之一，雖作為調味角色，卻能為健康帶來不少好處。對此，營養師陳冠蓉表示，蔥對於緩解感冒症狀，能發揮正面影響，不僅可提升食慾，還具有緩解喉嚨疼痛、改善過敏體質、提升免疫力等效果；另外，其亦富含維生素C與鈣質，有助於舒張血管，從而減少因血壓上升所造成的頭暈症狀。

陳冠蓉在個人粉專發文表示，食物可說是最好的醫藥，當遇到感冒症狀發生時，不妨可多食用蔥，並盤點能帶來以下益處，以供民眾參考：

●蔥的特殊香氣，能幫助增進食慾。

●蔥刺激性氣味來自有機硫化物、蒜素。有助於抗菌、殺菌，能緩解喉嚨疼痛。

●蔥的抗菌功效有助於對抗腸胃裡的壞菌，抑制胃幽門桿菌與維持良好腸道菌相，有助於提升免疫力。

●蔥含維生素C及鈣，有助於舒張血管，能減少因血壓上升所造成的頭暈症狀。

●蔥含槲皮素，類似抗組織胺的作用，能改善過敏體質。

●中醫也認為蔥具健胃整腸、預防感冒的好處。

陳冠蓉提到，近期自己女兒感冒喉嚨發炎，最高曾燒到39度左右，沒什麼食慾。於是中午便利用20分鐘快速煮好1碗蔥雞湯，雖女兒非常不愛吃蔥，但煮好的雞湯，只要用濾網將其過濾掉，不讓孩子看到，也就默默喝掉好幾碗，只盼女兒身體能趕快好起來。

陳冠蓉更分享蔥雞湯的做法，首先，備好去骨雞腿排1隻、蔥1大把、薑1～2片，以及鹽、白胡椒、米酒少許；接著，將雞腿排用鹽、白胡椒、米酒醃製10分鐘，將蔥洗淨切末備用；再來，取平底鍋將雞腿排煎到兩面上色（不必全熟），夾起來切成小塊；最後，取湯鍋放開水約600毫升，放入1～2片薑煮滾後，將切塊半熟的雞腿肉放入烹煮2分鐘，起鍋前放入事先切好的蔥末，再煮1分鐘即可。

根據台灣癌症基金會官網資料顯示，研究發現，蔥白和蔥葉各有不同成分存在，其中蔥葉在抗氧化實驗時，其抗氧化效果可達到 90%。因此吃青蔥時，不妨連蔥葉一起食用，才不會浪費了它的營養價值。

即便吃蔥有許多好處，但該資料提醒，患有胃腸道疾病族群，特別是胃潰瘍患者，不適合多吃。另外，美國食品藥物管理局曾呼籲消費者，注意生食青蔥會引起A型肝炎的可能性，最好避免使用生的青蔥搭配料理。