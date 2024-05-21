去年已下櫃的「駿熠電子」公司紀姓董事長等人，涉嫌於2017、2018年間因公司長期虧損，為了美化財報，營造公司營運穩定假象，找多家紙上公司進行假交易，造成公司損失2300多萬元。台北地檢署21日指揮調查局台北調查處兵分3路搜索，約談紀姓董事長8人到案。

駿熠電子因長年虧損致公司淨值不斷下跌，於2022年開始連續發生因內控內稽制度未確實落實，發生重大內控缺失，致2022年第2季財務報告認列相關減損達7392萬元，占該年度淨值2,636萬元之280％；但第3季該公司又因財務資料無法交給會計師核閱，財報無法如期繳交，2022年11月遭櫃買中心裁處停止交易，去年再度因同樣理由缺交首季財報，導致公司終遭櫃買中心於去年6月27日終止櫃買交易，成為一般公開發行公司，眾多小股東投資血本無歸。

調查局獲報，指「駿熠電子」公司紀姓董事長等人，涉嫌於2017、2018年因公司長期虧損，為了美化財報，營造公司營運績效良好，營收穩定假象，找債信不佳的多家紙上公司進行假交易，假裝出貨給這些紙上公司，實際上沒有銷售收入，造成公司損失2300多萬元。

檢調認為，紀姓董事長等人涉犯《證券交易法》171條第1項第1款、第2款、第3款財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌，今執行搜索3處，訊問紀男8名被告。