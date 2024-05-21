星展銀行整併花旗在台消金業務，21日宣布推出「星展everyday威士御璽卡」後，象徵260萬張信用卡換發業務即將完成，原花旗卡換發占總發卡量約8成、新卡約占2成，該卡主打提供卡友一般消費每25元享1點活利積分無上限、公共事業費代扣繳服務同享回饋、指定海外串流影音平台刷卡交易再享活利積分10倍加碼、LINE Pay最高3％回饋等。星展台灣總經理黃思翰表示，後續將力推貸款和理財業務，從去年底至今理財儲蓄保單等投資商品加總達到新台幣1.1兆元，整併相當成功。

黃思翰表示，自去年12月啟動信用卡換發以來，星展銀行陸續整合飛行哩程、現金回饋、高端客群、聯名禮遇與紅利積點等信用卡產品，順利完成260萬張信用卡轉換，未來在極具規模的信用卡業務基礎上，星展將積極發揮數位優勢的綜效，透過完整提供信用卡、貸款、財富管理等金融服務，帶給客戶更便利、全面的金融體驗。

星展銀行消費金融處處長孫可基指出，為了能打造貼近卡友日常需求、讓卡友天天使用的信用卡，全新「星展everyday威士御璽卡」特別將權益擴大至公用事業費代扣繳領域，並針對廣受台灣消費者喜愛的串流影音平台推出加碼回饋。透過星展Card＋ App還可使用活利積分兌換商品、刷卡金、消費折抵及兌換哩程等，更加靈活多元；過去9個月將產品系統提升，分行客戶反應佳，未來半年到一年間，星展在信用卡、財富管理與放款等消金業務整併、提升品質的業務將會持續進行，且將會有新產品推出。

數位支付逐漸成為台灣民眾主流消費方式。根據統計，2023年全年平均每0.03秒就有一筆LINE Pay交易產生。結合LINE Pay逾52萬支付通路據點，即日起至7月底，使用「星展everyday威士御璽卡」綁定LINE Pay，單筆消費滿新台幣300元，即可享最高LINE POINTS 3％回饋，單筆消費滿新台幣1,000元還可抽42萬份、最高LINE POINTS 888點紅包，回饋卡友支持。

全新「星展everyday威士御璽卡」主打日常消費回饋無上限，除提供一般消費每滿新台幣25元享1點活利積分外，也貼心將一般信用卡未涵蓋的公用事業費代扣繳納入活利積分回饋權益項目中。卡友於指定海外串流影音平台（Netflix、Disney＋、YouTube、Sportify、iTunes）刷卡交易再享10倍加碼回饋（含原消費所提供之1倍回饋），等同於每刷卡消費2.5元即可累積1點活利積分。

星展銀行表示，原「花旗紅利卡」、「花旗超級紅利卡」、「花旗透明卡」卡友將於本月底陸續換發升級為「星展everyday威士御璽卡」（含悠遊卡版），與新上市的「星展everyday威士御璽卡」（一卡通版）享同等權益優惠。

此外，「星展everyday威士御璽卡」刷卡達消費門檻另享免費市區停車優惠。凡當月新增消費至少一次，次月即可享以100點活利積分兌換1小時「台灣聯通」免費停車優惠，每日限兌換1次；消費金額達新台幣2萬元，次月享每日最高折抵2 小時「台灣聯通」停車優惠。

慶祝「星展everyday威士御璽卡」全新上市，於7月31日前完成新卡開卡，並於開卡後30天內任刷一筆一般消費，即可享首刷好禮——星巴克110元星享飲料券乙張，使用星展Card＋ App開卡再享7-ELEVEN 50元購物金。

更多「星展everyday威士御璽卡」完整優惠與禮遇內容，請參考星展銀行（台灣）官網：https：／／www.dbs.com.tw／personal-zh／cards／everyday／index.html