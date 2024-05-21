檢測儀器服務大廠金萬林（6645)於21日召開113年股東常會，董事長吳品聰主持，會中承認112年全年財務及營業報告書；因新冠疫情後，PCR新冠肺炎檢試劑及檢測需求減少，去年全年合併營收為4.15億元，較111年減少38.11％，稅後淨損1.25億元。股東會通過資本公積轉增資每股0.5元，即每仟股配發50股。

吳品聰在股東會中指出，金萬林近年積極佈局高階檢測市場有成，逐漸開花結果，不但成為台灣少數取得台灣衛福部LTDS、美國CLIA以及CAP高階檢測認證，在代理業務部分，亦代理數十家國際知名大廠的儀器與試劑品牌，滿足國內生技產業與學研單位的需求，更藉以建立業務合作的基礎。

金萬林也成功開發具有FDA 510K要求的自有品牌試劑，為客戶控制預算成本。此外，為跨入AI智慧檢測領域，成立子公司元萃數據進軍精準醫療與預防醫療市場，透過在地化的頂尖基因檢測服務，爭取成長快速的全基因檢測商機。

今（2024）年中起，衛福部將開始提供癌症病患次世代基因檢測健保補助，預計每年約有3萬名新發癌症患者受惠，金萬林已經針對19大類癌別，提供3種不同的給付套組，依不同套組最低給付近1萬元，最高近3萬元，健保每年支出約增加9億元。金萬林已陸續與國內醫療院所簽約，提供病患符合國際規格的基因檢測服務。

目前金萬林建置的檢測平台，具有可一次檢測523個癌症相關基因的優勢；同時亦完成自有品牌之「癌症伴隨式診斷檢測套組」，除了可望大幅降低檢測費用，以因應國內競爭，以快速取得市占率，也計劃在美國子公司進行NGS產品相關認證完成後，進行國際市場的推廣，以爭取日益成長的高階檢測商機並擴大營收動能。

展望未來，基因檢測技術突飛猛進，成本降低更有助普及化，商機也將隨之擴增。金萬林秉持「國際規格，在地服務」的精神，在代理業務上，持續引進國際一線品牌，並研發自有品牌的試劑與檢測套組匹配，不但能滿足客戶需求，也可強化黏著度，成為國內醫療院所與學研單位可信賴的夥伴；此外，美國公司Gene On Link專注於拓展國際業務，金萬林有望成為具有全球競爭力的高階檢測企業。