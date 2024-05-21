台中捷運今（21）日發生隨機砍人案，而今天恰好是鄭捷案10周年，因此捷運乘車安全再度成為關注焦點，民進黨新北市議員李宇翔、戴瑋姍就在議會針對新北市捷運警察隊的成立進度以及乘車安全相關議題質詢；副市長朱惕之表示，市府非常重視，市長侯友宜也都有相關指示，警察局長廖訓誠說明目前新北已有淡海分隊、安環分隊，相關廳舍也在規畫中，捷運局長李政安則強調，相關設備測試都有定期檢測。

李宇翔表示，新北市不斷宣傳捷運三環六線，且新北市捷運與台北捷運、桃園機捷的往來密切，但目前新北市的捷運警察編制仍是附屬於交通警察大隊底下，不像台北市為獨立單位，因為此議題人命關天，加上新北有些車輛的車廂為獨立車廂，萬一發生類似情況民眾根本沒地方跑，應盡快研議，加速捷警隊成立的期程，不要等三鶯線開通後才要研議。

戴瑋姍除了了解捷警隊的規畫進度外，也詢問是否能規畫以保全人員替代警力，另針對類似事件，應該加強演練，還有捷運的緊急按鈕、滅火器等相關設備的位置以及能否作用都要定期巡檢。

對於民代關心捷警隊成立進度，朱惕之回應，市府非常重視捷運乘車安全，機關設置一定是隨著實際需要檢討，市長侯友宜都有指示，接下來三鶯線也要求做相關規畫，至於目前在新北市轄內捷運站若有情況，轄區警員都會協助。

廖訓誠說明，目前針對淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線目前已成立淡海分隊及安環分隊，人數分別為15人及16人，至於捷運警察對的廳舍建置目前已同步規畫設置於十四張站，空間分配會與捷運局再做協調。

李政安補充，目前新北自營的捷運路線都配置司機員及隨車員，配置保全人員則暫時沒有規畫，後續將會檢討設置的可能性，至於捷運的大規模演練包括類似事件都會納入，與警察局及消防局配合，緊急按鈕等設備也都會定期測試，今天也於中捷事件後再次測試，都能正常作用。