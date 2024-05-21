新竹竹北分局一名長相甜美的女偵查佐，遭爆在護膚店兼差進行性交易，事後竹北分局澄清該女警確實有前往護膚館，但卻是受邀前往聚餐，到底有無兼職將持續調查，而此案曝光後瞬間引起討論，部分網友對於警察下海一事感到相當震驚，但也有人認為該女警不偷、不搶，其實沒什麼問題。

據悉，此次遭爆的女警考上偵查佐後被派往竹北分局偵查隊，因長相清秀甜美經常代表分局在外進行犯罪預防宣導，但卻在新竹市一間知名的色情護膚店兼職，被民眾認出後拍下影像進行檢舉；竹北分局則指出，雖然該名女警確實有前往護膚店，但本人解釋原本就與業者認識，當天是受邀去聚餐，初步採驗無毒品反應，目前以涉入不當場所記1大過調地處分，將持續調查是否有兼差行為，若屬實將淘汰。

鄉民「leoth」今（21）日在PTT女板震驚表示，打擊犯罪的警察，還是代言反詐騙影片的女警，最後居然會因為缺錢而下海接客，「這件事真的顛覆我們的三觀，正義不等於正義了！」

不過多數人反而認為「打擊犯罪也是要吃飽才有力氣」、「我覺得比詐騙好萬倍，起碼還是勞力活」、「比詐騙好太多+1」、「法官、律師都跟詐騙勾結了，這有什麼奇怪」、「不偷不搶，賣勞力，有啥好在意的」。

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