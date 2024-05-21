賴清德總統就職演說的兩岸部分引發議論，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤分析，賴演說對兩岸的性質與定位呈現明確的戰略清晰，而在大陸也採戰略清晰之下，矛盾必然存在，因此可預期共軍的挑釁式舉動將加強，風險必然升高。

馬振坤21日出席政大國關中心「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會時表示，賴清德就職演說表達清楚意涵，在兩岸關係論述與策略上，呈現明確的戰略清晰。

馬振坤分析，大陸國家主席習近平上台後對台採戰略清晰、戰術模糊，戰略上統一台灣的目標明確，戰術上對台雖以和戰兩手策略進逼，但外界對其最終採和統或武統手段仍有疑義。

馬振坤指出，過去八年，前總統蔡英文的兩岸策略採取與大陸相反的戰略模糊、戰術清晰，戰略上對兩岸關係性質與定位維持彈性的模糊空間，戰術上對捍衛安全、台海秩序穩定則採清楚措施；而蔡的戰略模糊可避免兩岸因戰略目標明確且矛盾而失去彈性的灰色空間。

對於賴清德的戰略清晰，馬振坤提醒，兩岸都採戰略清晰之下，矛盾必然存在。因此可預期共軍的挑釁式舉動必然加大強度、風險必然升高，我方在戰術層級就要由新國安團隊做出謹慎評估，才能讓第一線的國軍與海巡有所遵循。他補充，新國安團隊的評估標準，應以避免台海爆發軍事衝突為主要考量。

整體來看，馬振坤指出，北京對於我方的軍事壓迫，不因520有任何改變，包括解放軍在台灣周邊海空域的活動會持續進逼，大陸海警在金馬及台海水域也會擴張其所謂的海域管轄權，以推動其「台海內海化」目標。

另一方面，馬振坤研判，中共現階段重點是尋求改善中美關係，可預期中美防長於即將到來的新加坡香格里拉對話見面機率高，且針對台海問題將有實質性討論。

馬振坤續指，中共現階段不至於對台灣採取軍事冒進舉動，因對北京而言，軍事解決台灣問題是「國家統一之戰」，中美發生軍事衝突是「國家生存之戰」，兩者性質截然不同。除非美國不軍事介入、台海之戰不升級為中美戰爭，大陸才會對台採取軍事行動。因此，目前中共仍避免與美國在印太區域爆發衝突，所以在可預見的未來，大局將是穩定。