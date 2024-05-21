由導演王明霞執導，吳伊婷、范宸菲主演的電影《她說》，歷經疫情後的5年漫長等待，最近終於要上映，范宸菲回憶拍攝當時自己31歲，要飾演17歲高中生，她為角色做功課特地去買景美女中的制服，稱一穿上百褶裙就有種回春的感覺。

另范宸菲也有去找自己高中時期的照片，特地回高雄老家找到以前的日記，她說那時候同學們有寫交換日記的習慣，且因她和高中同學都是高雄女中的高材生，連交換日記都是用英文寫，用英文私聊女高中的感情事。范宸菲表示至今自己仍有寫日記的習慣，連她穩定交往多年的圈外男友都不能看。

吳伊婷（左）跟范宸菲歷時5年拍攝的作品終於要登上大銀幕。（圖／羅永銘攝）

另1位主演吳伊婷，則在片中擔任「駕駛擔當」，要一邊開車一邊念艱深的台詞，她表示拍攝時沒有發生意外，且開拍前也有做不少練習，「我們會配合畫面上呈現，在練習時會把紅綠燈停頓的點算好。」

吳伊婷是考手排車駕照，還親自教日本籍的先生開手排車：「我後來慶幸還好有教他，因為有一次我椎間盤突出，就是先生開手排車把我送到醫院的！」即是到現在，在日本右駕會由她先生開、在台灣左駕就是吳伊婷當駕駛。