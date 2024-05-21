113年度全國小學田徑錦標賽於15、16日在雲林展開，桃園市奪下睽違多年的男子組總錦標第一名，以5面銀牌、3面銅牌及團體積分73分險勝台北市。另大園國小李恩瑀在女子組壘球擲遠項目最後一擲擲出64公尺，成績破大會紀錄獲得第一名，為桃園市拿下一面金牌，也是此賽事表現最佳選手。

桃園市教育局表示，「全國小學田徑錦標賽」為國小田徑競賽最高層級比賽，今年度5月15、16日於雲林縣立斗南田徑場順利展開，桃園市歷年來皆由「桃園市國民小學育體育促進會」協助遴選市內優秀選手組訓及參賽，今年選出29校57位選手組成桃園市代表隊，分別27位男生及30位女生，進行為期1個半月的密集訓練。

教育局說，今年度全國高手如雲，選手們仍不畏強勁對手，展現團隊合作奮力不懈的精神，最終以5面銀牌3面銅牌，團體積分73分一分險勝台北市，拿下睽違多年的男子組總錦標，令全體隊職員歡欣鼓舞為之振奮。

教育局也說，此次賽事中，除了快樂國小陳品叡壘球擲遠及跳遠單項獲得雙銀表現亮眼；溪海國小劉宇紘個人單項獲得100公尺第二名、200公尺第三名，同時協助團隊拿下12×100公尺大隊接力第二名以及男生4×200公尺接力第三名是最大功臣；此外，西門國小林宏洋兩日比賽中，挺住雲林烈日曝曬，獲得三項全能第二名表現可圈可點，其他各項接力項目也都在選手絕佳默契獲得很好的成績。

教育局強調，特別值得一提的是來自大園國小的李恩瑀同學，在女子組壘球擲遠項目最後一擲擲出64公尺，成績破大會紀錄獲得第一名，為本市拿下一面金牌，是本次賽事表現最佳選手。

教育局長劉仲成說明，長期在運動選手培育上給予最大的支持與鼓勵，同時感謝此次代表隊教練團辛勤指導，在有限資源下，傾全力培訓選手，協助選手展現最佳實力，功不可沒；教育局也舉辦了慰勞餐會，感謝此次隊職員與選手的付出與努力，期勉選手未來持續在體育競技上發光發熱，同時不忘提醒選手們，平時要養成「閱讀」與「運動」的好習慣，期盼每位桃園的孩子都能成為閱讀愛運動的明日之星。