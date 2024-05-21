斥資上千億的桃園鐵路地下化工程如火如荼施作中，目前整體計畫進度達32％，交通部鐵道局宣布，台鐵中壢臨時前站經3年工期，將於6月16日啟用，象徵桃鐵地下化邁入下個里程碑，後續將拆除中壢舊站，施作中壢地下永久站。未來桃鐵地下化將分2階段通車，鳳鳴臨時站、桃園、內壢、中壢及平鎮站預計2033年通車，中路、桃醫及中原站則預計2034年通車。

桃園鐵路地下化計畫路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，改建3座既有車站包括桃園、內壢及中壢，新建5座通勤車站含鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮，全長17.9公里，總建設經費約1048億元。

台鐵中壢站日均乘客約3.6萬人次，居全台第4名，進出乘客數量相當多。鐵道局總工程司彭家德表示，為維持鐵路正常營運，於有限空間下，此案需辦理多次軌道切換，通車前至少要切換3次，工序繁瑣費時，猶如穿衣服、改衣服，其中以新建中壢站為桃地計畫中最關鍵指標，涉及台鐵、桃捷及機捷延伸線地下隧道施作順序及站體銜接作業，為因應機捷延伸線地下隧道需通過既有中壢站及軌道下方，工期須維持既有鐵路營運及地下化工程推動，故既有中壢前站須遷移，騰出空間供機捷及中壢地下站依序施作。

鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘說明，中壢臨時前站工程包括車站大廳、機車停車場及臨時行李房等，並整合原有臨時後站跨站天橋，維持前後站聯通，同步啟用臨時月台，提供隔日台鐵正常旅運服務。另為配合中壢臨時前站啟用，經與桃園交通局會勘確認，站前中和路及周遭道路將提前於6月上旬辦理改道，中和路將改為由西向東單向通行，以利民眾提早熟悉適應動線。

彭家德提到，中壢臨時前站將於6月16日啟用，啟用前日火車收班後，施工團隊將和時間賽跑，在5小時內切換軌道與月台，封鎖路線、斷電並派員看守平交道，切換約200長軌道，軌道定位後電車線接力入場，再裝設號誌，同時車站營運設備也將遷入臨時前站，試運轉確認沒問題才啟用。

彭家德說，中壢站拆除前將辦理鐵道巡禮活動，供鐵道迷參與，臨時前站啟用後，既有中壢前站將由台鐵公司辦理設施設備搬遷，預計今年9月拆除中壢前站後，騰出用地供中壢永久車站地下化站體施工。

黃士銘也說，針對施工期間對交通與環境造成衝擊，施工團隊將盡全力加強溝通，以民眾需求為優先考量，期待民眾支持與包容暫時的不便，未來嶄新的中壢車站即將提供更優質便捷的運輸服務。另針對中壢站未來規畫，黃也說，鐵路下地後，台鐵公司將開發蓋大樓，目前已在規畫招商階段。

彭家德提到，桃鐵地下化原預計2029年完工，但受缺工料、物價漲影響，需追加工程經費約600至700億元，並調整期程，可能再增加3至4年工期。未來將分2階段通車，第一階段包括鳳鳴臨時站、桃園、內壢、中壢與平鎮站，預計2033年通車，第二階段則是中路、桃醫及中原站，預計2034年通車。