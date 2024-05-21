賴清德總統520就職演說強調台灣主權、兩岸互不隸屬等語，遭解讀比蔡英文更強硬，大陸國台辦回應抨擊賴釋出謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的訊號，暴露「台獨工作者」的本性。外界關注賴清德的就職演說會否導致兩岸關係更惡化，不過多名專家認為北京的反應算溫和，賴清德的演說內容也符合預期。

美國之音報導，喬治華盛頓大學國際關係教授薩特（Robert Sutter）認為，北京的回應相對「溫和」。他認為，當前大陸的外交政策已經從戰狼政策轉向溫和克制的外交策略，例如菲律賓、南韓先前先後就台灣議題表態，北京僅提出口頭警告，並未有進一步激化衝突的行動。

他認為北京在台灣問題上也會如此，行事將小心翼翼，以避免適得其反，釀成局勢升級。他認為這是北京今年的新特點，將克制地處理分歧，展現負責任的大國。

卡內基國際和平基金會資深研究分析員沈寧天（Nathaniel Sher）也在X平台發文，評論北京到目前為止的回應還算「克制」（restrained）。他認為，北京相信台灣立法院內的黨派互鬥，能在一定程度上遏制賴清德。除此之外，北京也相信，由於美國今年將舉行大選，華府將反對台海現狀改變。

賴清德演說內容將讓兩岸更惡化？

美聯社報導，美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長羅素（Daniel Russel）認為，賴清德相對和緩的言論將讓擔憂的外國政府「放心」。

智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）中國議題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）則認為，儘管賴清德表示，整體來說將維持蔡英文的北京政策，但他在演說中更加強調主權，「這可能符合北京對賴清德的低度期望」，因此不一定改變北京的回應。

羅素也告訴《紐約時報》，他認為賴清德的演說不會導致北京對台灣發動兩棲入侵，但同時也不會改變大陸國家主席習近平認定賴清德是危險的「台獨工作者」的看法。

美國紐澤西州拉馬波學院（Ramapo College）政治學教授陳鼎（Dean Chen）告訴美國之音，他認為賴清德的演說內容不會讓兩岸關係進一步惡化，主因在於演說內容與外界期盼相符。

波士頓學院政治學教授陸伯彬（Robert Ross）認為，關於台灣問題，北京可能更重視賴清德「怎麼做」，而不是怎麼說。他分析，前總統蔡英文雖未提及「獨立」，但她執政下的台灣與中國大陸「統一」的想法漸行漸遠。

他推測，北京將進一步威懾，加強對台灣施壓，「他們想讓賴知道，如果推進任何獨立工作，將付出巨大代價」。