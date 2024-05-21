韓國知名女團TWICE出道後，在全球有著超高人氣。怎料，隊長朴志效近期頻頻做出爭議舉動，被粉絲罵翻，曾疑似「模仿」子瑜道歉影片，又告訴粉絲和隊友之間只是「商業關係」。現在又被網友抓包，再次模仿子瑜拍照、發文，讓粉絲傻眼，直呼：「求放過子瑜」。

近日有TWICE粉絲發現，志效在粉絲付費平台bubble（泡泡）曬出和子瑜相同姿勢自拍照，把手放在太陽穴旁擋住頭髮，露出相同角度側臉，濾鏡配色也類似，甚至連發文內容也100%照搬，畫面中子瑜疑似是因為染了新髮色還未公開，所以才將頭髮遮住。

WAIT ARE JIHYO AND TZUYU SPOILING SOMETHING OMG OMG OMG pic.twitter.com/yWIbKv2Wxt — jitzuer (@jitzuer) May 20, 2024

子瑜俏皮地傳4句話給粉絲，表示自己沒有遮住頭髮，只是在擺姿勢，之後開玩笑說，自己其實將頭髮剃光了，最後笑說光頭很方便，可以用假髮打造各式各樣的風格。怎料，現在志效被發現從照片到發文完全複製貼上，引發粉絲不滿，甚至相關話題一度登上微博熱搜。

在這個敏感時機，又傳出模仿子瑜的行為，令粉絲相當不滿表示：「談戀愛之後志效大姐是徹底瘋了」、「徹底不裝了？」、「朴志效最近是怎麼了」、「可惡沾上朴志效後，怎麼甩都甩不掉」、「她好可怕，快遠離她」、「感覺是知道自己因為周子瑜被罵了，所以故意cue當關懷」，但也有志效粉絲緩頰稱：「她本來就是這種風格」。