立法院會今繼續處理國會改革法案，中午休息過後，續審《立法院職權行使法》第29條修法，民進黨團上午不斷抗議未果，只好提出「散會動議」，並高喊「不討論就散會」，而藍白陣營則提案「本次會議不再處理散會動議」，同時秀出立院會議公報紀錄，指出民進黨團總召柯建銘在第九屆第三次臨時會也曾提過，提案通過後，藍營也嘲諷，「謝謝柯建銘」、「尊重柯總召」。

藍白共提國會改革法案《立法院職權行使法》上周五逐條審查至22條，今天繼續處理相關條文，民進黨立委今頭戴「民主已死」頭巾，抗議咆哮，院會上午吵翻天，韓國瑜更兩度應民進黨團裁示休息協商，但協商皆未有結果，截至中午僅審查到《立法院職權行使法》第28條。

院會下午續審修法，民進黨團提出「散會動議」，高喊「不討論就散會」，但舉手表決後未通過，隨後進入進行逐條討論的登記發言，藍白陣營則提案「本次會議不再處理散會動議」，引起綠營反彈。沒想到卻有多位藍委秀出立院會議公報紀錄，並指出柯建銘在第九屆第三次臨時會也曾提過，最終提案通過，藍營也嘲諷，「謝謝柯建銘」、「尊重柯總召」。