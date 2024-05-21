20日才上任的行政院長卓榮泰，將花蓮地震復原重建列為優先施政。卓揆21日隨即召開首次「0403震災復原重建方案」會議，裁示各部會計畫應加速時程管控進度，各項補助應加速核撥確實到位，展現政府無縫接軌照顧受災民衆為最高目標。

卓榮泰21日率領新內閣組成以後第一次召開「0403震災復原重建方案」推動的專案會議，政委陳金德政以及工程會於會中，就「0403花蓮地震專案小組」地震以來，所進行的跨部會統籌整合、協調，列管復原重建工作，以及「0403震災復原重建方案」的重點內容及各工作項目的經費來源進行專案報告。

會中工程會統整說明現階段中央各相關部會及地方政府在公共設施復建工程、民房災損安置及重建（購）方案、產業振興及企業紓困措施、以及急難救助及福利事項等的辦理情形及預定進度。

卓榮泰對於各部會同仁這段時間的辛勞付出，特別致上最大的感謝之意。並強調各部會計畫應加速時程，管控進度，各項補助應加速核撥，確實到位，政府將全力以赴持續落實各項災後的重建復原工作，以安定受災害衝擊民眾的心。

卓揆表示，政府要特別關注災區民眾住宅重建（購）的辦理進度，內政部已主導進駐花蓮成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，就近、就地支持受災民眾，針對災民需要對症下藥，主動積極任事協助居住安置、危老重建，以及都市更新等服務事項。

卓揆說，由於過去政府從921地震及莫拉克風災過後的重建中已吸取經驗，因此由內政部、交通部偕同賑災基會，在兼顧社會公平正義原則下，提出多項創新措施，採多元化策略解決安置及重建問題，包括在短期安置方面，提供「受災戶租金補貼」、「受災戶旅宿安置」、「房屋修繕補助」及「安遷賑助」等措施；在住宅重建策略方面，則提供「耐震弱層補強補助措施」、「受災戶修繕住宅貸款及重建（購）住宅貸款利息補貼」及「民宅災損重建方案」等措施；在中長期重建方面，則提供「建築物耐震評估」、「危老重建」及「都市更新」等措施。

卓揆說，重建是一條漫長的路，內政部在災區設立的「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」應發揮在地服務及諮詢的功能，專人服務，主動說明，主動協助辦理，細心向民眾妥為說明各項住宅重建方案的優缺點，選擇最有利的方案，讓災區民眾感受到政府的誠意，早日回歸日常生活。

卓揆指出，針對受災產業及觀光業紓困部分，各中央災害防救業務主管機關及各目的事業主管機關依災害防救法規定，於地震後提供災區民眾貸款展延、企業紓困振興貸款及利息補貼等，主要包括經濟部「中小企業災害復舊貸款企業小頭家貸款」、「0403花蓮地震融資保證專案貸款」、「中小企業發展基金支應之災害復工貸款、原有貸款展延及原有貸款利息減免」及「聯輔基金會融資診斷服務」，交通部「受災旅宿業融資相對信用保證」及「地震融資保證專案貸款」，農業部「既有一般貸款展延免息措施」及「既有專案農貸展延免息措施」，勞動部「微型創業鳳凰貸款（失業中高齡者、高齡者及青年創業貸款）、以及原民會「原住民族事業貸款」及「原住民微型經濟活動貸款」等。

卓請請金管會及財政部持續督請公股銀行積極配合政策推動各部會相關紓困措施，並請各銀行持續提供自辦紓困貸款（既有貸款寬緩措施及因應地震災情新增貸款）、各項借款及信用卡緩繳利息補貼等措施，協助受震災影響企業或個人及時取得金融支援，並採取數位金融及簡化申請等方式，以提升效率，從優、從速、從簡落實辦理。金融機構應以主動關懷態度，積極協助災區民眾及企業取得各項金融紓困融資等協助，全力輔導協助受影響的產業，讓大家都能穩住經營、留住人才，加速復原重建及產業振興。

卓揆進一步說明，在振興觀光旅遊部分，交通部提出旅遊振興方案，內容包括自由行優惠、團體旅遊補助等，農業部提出獎勵農業旅遊自由行方案及花宜地區森林育樂場域景點串聯，原民會提出部落旅遊振興計畫，推動歲時祭儀結合部落旅遊，文化部則提出擴大發放文化幣等措施。鑑於花東在交通、文化及資源方面是旅遊的生命共同體，交通部及各相關部會在推動各項振興旅遊方案時，務必與花蓮縣政府及台東縣政府通力合作，配合暑假及各節慶，強化國內、外宣傳行銷，各項補助措施應彼此呼應，並錯開活動時程，發揮最大的振興作為，以期早日恢復觀光旅遊產業動能。

卓揆在會議中強調，政院第3902次會議中已通過「0403 震災復原重建方案」，該方案專案會議由當時的副院長鄭文燦主持召集，自即日起本專案會議「0403地震專案小組」由院長擔任召集人，副院長鄭麗君督導，各項復原重建工作由工程會跨部會主責彙整，國發會專責辦理報院核定程序。各部會應盡心盡力依權責辦理。

卓揆說，該方案經費來源包括公務預算、特種基金、第二預備金、特別統籌分配稅款、中央地方災害準備金及「賑災基金會專案募款」所募得的善款等，預估投入總經費需求已接近300億元，目前方案的各項專案計畫已陸續報院核定，後續各部會仍應秉持「從優、從速、從簡」三項原則，全力以赴協助花蓮及其他縣市政府，如期如質全面更有效率做好各項災後復原重建工作，並須從災民角度出發加以精進，中央地方務必嚴謹積極，凝聚力量及共識，中央要盡心盡力，地方也應發揮應有效率，合情合理，務必齊心合作，攜手努力，保障災民居住權益，重建家園及振興產業，積極展現政府無縫接軌照顧受災民衆為最高目標的行動力，成為災區民眾最大的後盾。