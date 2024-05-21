賴清德總統於20日宣誓就職，而即將於6月來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）的輝達執行長黃仁勳同日也被外媒追問看法。黃仁勳回應表示，台灣在全球科技供應鏈中扮演著不可或缺的角色，而全球科技業仍會高度倚賴台灣很長一段時間。

黃仁勳20日在美國拉斯維加斯參加戴爾科技全球大會（Dell Technologies World conference）活動時，在場邊接受彭博社訪問。記者Ed Ludlow問到台灣新政府上任，以及輝達目前對台積電的倚賴時，黃仁勳指出，台灣是全球科技供應鏈的核心，並強調，如果沒有台灣，他自己與戴爾創辦人兼執行長Michael Dell很難做好各自的工作，而輝達也很難去服務其他公司。

黃仁勳也不諱言表示，輝達需要台灣，整個科技產業也重度倚賴台灣，「這種依賴還會持續一段時間」。

黃仁勳還透露，他將於6月訪台參加台北國際電腦展，並進行主題演講，期間將會訪問其他電子廠商，探討AI生態系統的未來發展。

不過在他訪台前，外界目前的關注焦點放在輝達將在22日美股盤後公布的財報。分析師預期，輝達可望交出令市場滿意的成績單，進一步推動公司股價朝千元美金上攻，市值挑戰3兆美元大關。