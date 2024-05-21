《死侍》系列回歸漫威全新篇章《死侍與金鋼狼》，最新正式海報20日晚曝光大公開，死侍與狼叔喜相逢，超卡哇伊漫畫版限量雜誌封面貼切惡搞反差趣味，導演透露本片靈感來源為80年代多部經典雙搭檔喜劇，金鋼狼回歸「黃藍緊身衣」經典原始漫畫造型，休傑克曼也大讚「超對味」。

對於原始金鋼狼電影系列忠心耿耿的休傑克曼，雖曾信誓旦旦地說絕不再演金鋼狼，卻打破承諾於本片中回歸，但他依然先慎重其事地「請示」金鋼狼系列完結篇《羅根》導演詹姆士曼格，在獲得他的「許可」後才安心接演。

死侍與金鋼狼的大銀幕組合，讓不少影迷等待許久。（圖／漫威影業提供）

《X戰警》漫畫的鐵粉絕對對於金鋼狼在《X戰警》第一集電影面世長達24年後、終於以「黃藍緊身衣」經典原始造型登上大銀幕欣喜若狂，身為鐵粉之一的導演薛恩李維就說他也等了超過20年，這回到了他手上，當然不能放過這個「圓夢」的大好機會！演了24年、已集滿10次飾演金鋼狼的休傑克曼也大讚：「感覺超對味，早就該穿這套了，這才是他嘛！」