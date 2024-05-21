00905其追蹤的指數為特選Smart多因子指數，透過多因子選股策略，在牛市行情乘風而上、熊市行情挑選價值、盤整時以品質來強健抗震，以達到超額報酬機會，其獨特的操作策略也是近期備受關注焦點之一。

台股上周最高找漲至21,515點，締造史上新里程碑，產業類別來看，漲幅主要集中在金融、傳產航運等特定產業，且過去8年台股指數及市值漲幅均居亞洲之冠，並於全球主要市場名列前茅。

近期台股持續創新高，但從產業類別來看，漲幅主要集中在大型權值股，帶動加權指數連連創下歷史新高，反觀中小型類股表現溫吞，這也顯示多頭氣氛並不全面。

另一方面，聯準會雖受制於通膨頑強而對降息政策持保守態度，但在鮑爾的談話中亦暗示目前並沒有再次升息的選項，可推測後續不會出現更加緊縮的貨幣環境。

對此，富蘭克林華美投信認為，對於利率較為敏感的科技類股而言，相對有利；美國10年期公債殖利率也由4.5％以上持續下滑至4.3％左右，加上台股主要科技大廠的財報營收亮眼，在尚未出現大幅下修訂單展望的情形，整體產業仍維持偏正向看法。

不過，近期類股及個股輪動快速，上漲結構分布也不夠平均，加上台股續創高後，20000點大關站穩後的高檔獲利了結賣壓，富蘭克林華美投信建議投資人，仍以分批布局的方式進行投資，降低高檔單筆大額加碼的風險，並持續定期定額參與台股後市表現。