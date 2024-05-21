奇鈦科表示，將持續積極拓展業務，逐步提升北美與大陸市場之外地區的銷售比重；加強庫存管理並維持穩健財務結構為精益求精，提升生產效率與提高研發能量；提升生產安全及環保標準，逐步推動SG相關議題。

在生產策略布局上，新竹廠著重在高附加價值的塗料與塑料添加劑為主，除強化原有市場渠道的銷售並持續優化生產製程及因應市場需求適時調整產品組合；彰濱廠則針對千噸量級的產品所規劃的，專注於有製程優勢的產品進行製程優化產能提升，爭取擴大市場估有率達到規模經濟生產。

奇鈦科去年受制景氣趨緩衝擊，除阻燃劑產品成長外，其餘產品營業額皆較前一年率退。營收年減20.98％，EPS 3.57元；董事會決議股利分派2元現金股利。

奇鈦科表示，去年新獲得2個產品專利，目前尚在申請中的專利有4案。中美競爭、烏俄及以巴戰爭持續，全球通膨雖獲控制但全球景氣復甦力道仍疲弱，營運挑戰仍顯艱難。將持續投入提升自主研發創新能力並著力於自有品牌的發展，以在特用化學品產業占有利基優勢，調整市場銷售策略以自製產品為重點推展核心，藉由全球超過30個國家已建立之經銷商網絡，拓展市場。其中，加強美國及大陸子公司角色，以更貼近需求市場。