南投縣議員簡千翔說，南投往北還有國道客運可搭乘，不過很多在高雄市、台南市就學的民眾，連南下的國道客運都沒有。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華強調，除了公車，目標是將計程車、噗噗共乘等補足路網，統一由交通管理所派遣。（楊靜茹攝）

南投縣的公車減班或停駛，讓偏鄉交通雪上加霜，南投縣議員簡千翔21日在縣政總質詢指出，南投縣民若在高雄讀書，只能搭車到台中市或彰化縣轉乘客運返家，要求縣府改善。南投縣長許淑華強調，除了公車，將以計程車、噗噗共乘等補足路網，統一由交通管理所派遣，正積極建置中。

簡千翔說，南投縣鐵路系統不發達，公車路網也不便捷，南投往北還有國道客運可搭乘，不過很多在高雄市、台南市等南部地區就學的民眾，連南下的國道客運都沒有，得到台中市或彰化縣搭車相當耗時，不能讓客運業者因無利可圖，就讓往南路線公車停駛，縣府應向中央爭取補助，至少每天早晚要有2班次往南公車，不能讓鄉親南下無車可坐。

工務處長張弘岳說，縣府為了改善南下交通問題，曾發文給公路局，希望國道3號南投服務區增設站點，讓民眾可以搭公車往南，但客運業者回覆，若增設南投站，因客運司機人力不足，且司機可能因超時違反《勞基法》，無法設站。

張弘岳指出，縣府已積極盤點從中部發車往南部的客運路線，繼續爭取業者在南投設站，去年底也召開「南投縣政府市區客運業暨大眾運輸業營運審議委員會」，將補助金額從每公里21餘元調升到40餘元，協調縣內客運業者，增加竹山到台鐵斗六站和高鐵彰化站的班次，讓鄉親銜接台鐵、高鐵往南部。

許淑華表示，公車是南投縣主要的大眾運輸工具，今年度成立交管理所，人力尚未補齊，未來要向中央提報計畫，將計程車、幸福巴士2.0噗噗共乘、長照接駁車及公車等納入交通路網，由交管所派遣，這是未來目標，時間可能需要很多年，正積極建置中。