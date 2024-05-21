美式賣場好市多販售許多熟食，吸引會員們逛完賣場後飽餐一頓。近日有女子好奇，好市多的50元套餐「熱狗堡加飲料」似乎縮水，熱狗變得跟麵包差不多長，跟過去凸出一大截的狀況完全不同，貼文曝光後引發共鳴。對此，好市多店員回應，有消費者反映熱狗體感上比較小，但沒有特別感覺熱狗縮水。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「確定50元熱狗縮水了，前陣子熱狗都會凸出縮水義美熱狗堡一大截，現在變得差沒多少…」。

許多網友則紛紛回應，「目前這樣，50塊還可以接受」、「昨天有吃，確實縮水了」、「好險上周我有買到最後一個大熱狗的熱狗堡」、「11天前的我吃的是多出一節的」、「覺得比較短，麵包感覺也比較窄」；但也有人認為，「說真的，熱狗加飲料無限暢飲大概是好市多最經濟實惠而且長年凍漲的商品了，如果這樣還能挑三揀四，真的可以巷口吃滷肉飯就好」、「前面有人神預言縮水麵包是為了迎接縮水熱狗」。

對此，經記者實際詢問，好市多店員回應，沒有覺得熱狗變小了，但可能是她每天做，所以沒有特別感覺有變化，「不過近日買過的客人有反映，體感上比較小」。