新竹市1名78歲老翁4月25日行經中華路二段349號前，疑似因道路凹凸不平摔車，老翁摔車後頭部著地受傷送醫，但經搶救多日後仍宣告不治，家屬控訴因市區道路下陷不平才會釀成車禍，將提出國賠申請。

市府工務處表示，市府巡查人員4月25日即巡查到中華路二段349號前有路面下陷情形，隨即通知施工廠商排定時間進場改善，惟不幸於改善前該處即發生民眾摩托車自摔事件，目前坑洞已於5月3日進行填補，並持續觀察路面狀況，因現場仍有持續下陷情形，初步研判可能為不明水流滲出掏空路床導致。

工務處強調，為避免道路持續下陷危及用路人安全，市府已邀集各管線單位研商，預計於5月27日進場開挖以釐清路面下陷原因，並積極協助家屬辦理後續國賠事宜。

新竹市警察局表示，經調閱監視器畫面，民眾摩托車自摔前，左後方有1輛小客車切入車道，因此通知該車主至警局製作筆錄，警方勘驗該小客車後，未發現擦撞痕跡，據此認定為摩托車自摔事件，後續亦將積極協助家屬辦理國賠事宜。