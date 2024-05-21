洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)自費進行「多軍種裝備合作」，其中一個項目是愛國者飛彈，可由海軍版本的垂直飛彈系統發射。在測試中，從「模擬神盾武器系統」發射的愛國者3型先進版(PAC-3MSE)，成功擊落了巡弋飛彈靶彈。

防衛新聞(Defense News)報導，洛馬公司說明， 這一次實驗，是將PAC-3 MSE飛彈，安裝進MK-70型貨櫃式發射平台，並攔截模擬的巡航飛彈目標。Mk70是由MK41垂直系統改裝的陸上機動式版本，由洛馬公司於2017年開發。

這項測試，其目的是為美國海軍尋求「彈藥互通能力」，從而避免漫長且成本高昂的新飛彈開發計劃。

洛馬研發的MK70型機動式垂直發射機。(圖/LM)

負責陸基防衛的愛國者防空系統，與神盾驅逐艦使用的神盾系統，在工作原理上已趨近相同，使得神盾系統導引愛國者飛彈成為可能。

洛馬公司任務系統綜合作戰管理主官梅爾文(Shireen Melvin)說：「絕對是海軍現有防禦能力的補充。」

愛國者3型目前需求量很大，洛馬公司在阿肯色州的生產線，正在加速生產工作，以每年550枚的效率生產。如此大的求，與俄羅斯入侵烏克蘭有關，美國在去年起就持續向烏克蘭發送彈藥，也就需要新的飛彈來補充。

2023 年夏，洛馬已完成神盾 SPY-1相控陣雷達，導控愛三飛彈的實用性，使得愛3飛彈使用彈性大增。SPY-1雷達普遍安裝在神盾驅逐艦、巡洋艦上，有將近100座。

洛馬高層代表今年稍早表示，到目前為止，國防部還沒有為此提供資金，所以希望美國海軍或國防部，可以協助進一步的測試，使艦艇具備初步作戰能力。