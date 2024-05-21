大陸四川廣安武勝縣龍女鎮，今天（21日）上午7時許，發生一起嚴重死亡交通事故，一輛白色休旅車在高速狀態下，朝向站在路邊等待公車的民眾撞上，這群人閃躲不及，如同保齡球瓶一樣彈飛，現場狀況相當悽慘。根據當地警方通報稱，現場共5名行人遭撞，2人當場死亡，3人經送醫搶救無效死亡，駕駛已受到控制，詳細原因還在釐清中。

根據陸媒《中國新聞網》報導，孫男（52歲）駕駛休旅車行至G350線463km+400m處，與路邊5名行人發生高速碰撞，造成5人死亡。目前孫南已被警方控制，經檢測初步排除毒駕、酒駕嫌疑，該事故原因還在進一步調查之中。

透過現場民眾拍下的畫面顯示，有3人躺在地上一動也不動，還有2人摔進一旁的溝裡，一名目擊者表示，「車輛撞擊後，有5個人倒地不起，4位男性和1位女性，其中有兩名年輕人和一位老先生及一位老太太，他們在路邊等公交車去趕集，就被撞了。」

當地工作人員第一時間回應稱，此事件為單純的交通事故，當地警方正調查處理，調查結束後，官方會及時發布相關通報。