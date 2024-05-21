「旨醞」頂級鐵板燒食材亮點包括高檔海鮮，上桌還能見到龍蝦跳動。（朱世凱攝）

「旨醞」頂級鐵板燒的餐點「濤濤」將澳洲岩龍蝦搭配蠔乾牡蠣醬，入口掀起濃郁海味。（饗賓集團提供／朱世凱台北傳真）

「初魚」鐵板燒將於6月15日於漢神巨蛋開幕。（漢神巨蛋提供／朱世凱台北傳真）

頂級餐飲市場再擦新火花！饗賓集團打造第11個新品牌「旨醞」頂級鐵板燒，光裝潢就斥資破1億元，食材更選用活跳跳的龍蝦等，以創意五感體驗滿足高端客；同樣走高檔路線的「初魚」鐵板燒，新分店預計今年6月中於漢神巨蛋開幕，標榜以頂級黑毛和牛、黑鮪魚帶來味蕾饗宴。

「旨醞」頂級鐵板燒位於新莊宏匯i-Tower 38樓，擁有近200坪空間並設60個座位、3間包廂，一走進店內便能聞到淡雅香氣，還可俯瞰美景，食材亮點則包括鮑魚、龍蝦、北寄貝等鮮活海鮮，客群鎖定30歲以上上班族，每人定價2680元起加10％服務費，才剛試營運，本周末訂位就已全滿；品牌策略本部副總李仲康信心喊話，正式營運後，每月有望吸5千人上門，預計該牌3年內可損益打平，最快明年再展分店，他也透露想在高端餐飲存活，「獨家又有新意的五感體驗是關鍵。」

餐飲部分，包括「雙生共舞」由北海道生食級干貝與蛤蜊共舞，魚子醬點綴其中帶來鮮香海味；「大海擁抱」以南非活鮑魚為主角並與蜜蓮藕交織，佐以昆布和柴魚熬製的醬汁呈現豐富口感；「慢慢山海」的日本北寄貝，是從饗賓品牌首座活海鮮水槽中取出，北寄貝和細嫩鮮筍一起淋上的熱湯，看似清澈，實則濃郁；「金鱗百魅」的馬頭魚，酥脆金鱗下藏著細嫩肉質。另有搭配日本和牛菲力及Prime牛小排的奢華餐點，及澳洲岩龍蝦搭蠔乾牡蠣醬等豐富吃法。

「初魚」鐵板燒預計6月15日在漢神巨蛋開幕，共規畫2間包廂、座席20位，每人定價1880元加10％服務費，特色料理首推選用來自宮崎的頂級黑毛和牛，搭日本大蔥及擁有酒粕香氣的奈良西瓜漬，造就豐富層次；另有長崎黑鮪魚佛卡夏，使用自製奶油在鐵板煎過的佛卡夏外酥內軟，搭上來自長崎的黑鮪魚與醃漬大根和紫蘇葉，點綴俄羅斯魚子醬，口味清甜、爽脆及淡淡的堅果風味，帶給顧客最精緻的用餐體驗。