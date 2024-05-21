稽查人員使用追蹤劑查獲非法排放。（高市環保局提供）

食品冷凍工廠拆除廢棄重油貯槽疏漏重油稽查人員採樣蒐證。（高市環保局提供）

二仁溪流域再爆汙染！近期被民眾發現，位於高雄市茄萣區涵口圳添志橋旁的涵洞，有灰白色廢水及黑色廢油汙排放情形，高市府環保局前往稽查，抓到禍首是洗衣工廠、食品冷凍廠，分別依違反水汙法祭出重罰，其中洗衣工廠更是累犯，將加重裁處罰鍰。

環保局表示，近日接獲民眾陳情指出，茄萣區涵口圳添志橋旁涵洞，有灰白色廢水及黑色廢油汙排放，經稽查員蒐證，發現灰白色廢水來源為附近某處列管洗衣工廠私設暗管所排放，廢油則為附近一處食品冷凍廠，拆除重油貯槽未妥善收集，致疏漏至廠外所致。

環保局指出，洗衣工廠、食品冷凍廠將分別依違反《水汙染防治法》第18-1條繞流排放，以及第28條疏漏規定，各裁處6萬至2000萬元，以及1萬至600萬元罰鍰，並命業者立即停止排放，限期改善。

環保局表示，5月14日會同「環境部環境管理署南區環境管理中心」聯合稽查，發現洗衣工廠廠內地下貯槽，經投放藍色追蹤劑後，確認廢水由私設暗管排出，嚴重汙染二仁溪，且該業者已於今年2月29日，遭查獲繞流排放洗衣廢水，此次又被查獲未經許可的管線繞流排放洗衣廢水，已屬累犯，將待後續採樣水質檢測結果，依法加重裁處罰鍰。

至於冷凍工廠案，環保局是在5月15日查獲，因拆除廠內鍋爐及重油貯槽，未抽乾殘留重油，致疏漏至廠外道路側溝，汙染周圍水體，且未於汙染事件發生後3小時內，通知環保局及採取緊急應變措施，將依水汙法第28條疏漏規定予以裁處，並要求業者於3日內完成油污清理。

環保局長張瑞琿指出，偷排汙染廢水處罰相當嚴重，呼籲業者確實依照許可文件操作處理廢水，並妥善收集處理製程產生之廢油，嚴禁以任何未經許可之方式非法排放廢水或廢油，若經查獲非法偷排或疏漏行為，將依法予以重罰，甚至勒令停工，嚴重者甚至移送法辦，以遏止非法排放情形，後續將持續加強二仁溪流域廢水排放稽查等相關作為，以維護水體水質。