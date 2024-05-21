市場先前普遍預期，美國證券交易委員會（SEC）本週到底會不會放行以太幣（ETH）現貨交易所交易基金（以太幣現貨ETF）的申請書，美國財經媒體分析師本週一（20日）在社群媒體上表示，通過機率大約8成，以太幣短時內價格暴漲10%，帶動整個加密貨幣板塊，截至本篇報導為止比特幣漲幅已達6%，以太幣更來到18%，其他種類的代幣（altcoins，俗稱山寨幣）也同步起漲。

據加密貨幣專業媒體《Coindesk》21日報導，本週一美國交易時段，以太幣的價格就已經小幅上漲，但在2位備受關注的《彭博社》ETF分析師大幅上修美國證券交易委員會批准以太幣現貨ETF的機率後，以太幣價格跳漲超過10%。

《彭博》資深ETF分析師艾瑞克（Eric Balchunas）在推特上表示：「詹姆士（James Seyffart）和我將現貨以太幣ETF的批准機率提高至75%（從25%上調），因為今天下午聽到一些傳聞稱SEC可能在這個越來越具政治色彩的問題上180度轉變，所以現在所有人都在搶著行動（我們也一樣，大家都以為以太幣ETF會被否決）。」

美國證券交易委員會本週面臨多比現貨ETF核准的最後期限，之前已經多次推遲對這些基金的決定。

與此同時，比特幣（BTC）也隨著ETH的上漲而增加了漲幅，目前上漲超過6%，重回7萬美元大關。