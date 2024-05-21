出道近20年，韓國流行樂壇的不敗神話SUPER JUNIOR日前驚喜宣布，將於8月17、18日連二日於台北小巨蛋合體開唱。國泰世華銀行為寵愛廣大喜愛音樂藝文的客戶，繼2023年陸續成為華語流行天后aMEI、金曲歌王陳奕迅，以及WeiBird韋禮安的演唱會贊助夥伴後，本次更將合作範圍延伸至海外，成為被譽為「韓流帝王」SUPER JUNIOR亞洲巡演台北站的贊助夥伴，並提供CUBE卡友優先購票權，新戶還可獲得最高500點小樹點(信用卡)回饋。

今年1月起，SUPER JUNIOR即以歌迷會及個人演唱會等型式來台見粉絲，場場一票難求。今年暑假，SUPER JUNIOR將挾帶其高人氣，舉辦亞洲巡演，要為E.L.F帶來全新的完整演出。台北站演場會的正式售票日期為6月2日中午12點，於拓元售票系統全面開放售票。CUBE卡友可提前一天，於6月1日上午10點至6月2日上午9點59分止，至拓元售票系統的「國泰世華CUBE卡友專區」優先購票，每筆限購四張，售完為止。

國泰世華表示，除了持續提供多元、便捷且個人化的金融服務，近年亦不斷尋求與適合的音樂藝文單位合作，提供客戶尊榮的購票優惠與服務。這次成為SUPER JUNIOR的演唱會合作夥伴，CUBE卡友除了享有本次演唱會優先購票權外，新戶於4月1日至6月30日申辦並核卡，且於核卡30日內完成三項任務，還可享最高500點小樹點(信用卡)回饋。