賴清德發表就職演說，提到發展半導體、AI、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資、根留台灣等。

李鎮宇認為，賴清德就職演說高達7成都在談產業，相比過去歷任總統更接地氣、也更熟悉產業，但賴提到的部分產業，仍須一段長時間發展，恐非賴任內可達成，例如量子電腦、元宇宙都需時間推展。

李鎮宇指出，賴政府未來推動產業發展，將朝三大方向前進，第一是透過產業合作串接盟友，尤其以半導體串接美、日、德、印度是首要事項，其次是透過綠能、氫能串接澳洲等國，最大亮點是賴提到將開拓海洋產業，這點對新政府政策有相當程度加分效果。

李鎮宇進一步說，台灣四面環海，但國人並不親水，台灣應對周遭水文、洋流有更深入了解，海洋是是重要資源，賴清德提出海洋科技題材直得讚許、很有遠見。

第二是賴清德提到AI產業化，但李鎮宇強調，AI算力就是國力，而算力最重要就是電力，應相反過來，先讓產業先AI化，國內人口正在衰老，可引進AI去取代產業老師傅，「產業AI化、AI才會產業化」，利用過去製造業累積的龐大數據AI化，才可成為智慧之島。

李鎮宇也說，能源轉型方面，政府還是要考量多元能源，所有能源都應考慮納入，包括風電、洋流、地熱、潮汐等，多元化相當重要，電力也是AI發展的核心要務。

第三，李鎮宇指出，台灣經濟產業越強大、產業越安全，除了一開始只有矽盾，現在政府要要想辦法做出更多矽盾，賴清德提到無人機、機器人等，政府要想辦法把產業聚落建立起來。

對於此次賴清德演說，李鎮宇認為有95分高分，但美中不足是沒提到金融業，畢竟所有產業發展都需要金融業支持。而近期政府表態要發展亞洲資產管理中心，過去亞洲資產管理聚集在香港、新加坡，現在台灣打造資產管理中心是明確方向，現階段不只要讓台灣資金回流，若也可引導大陸資金來台，勢必也可讓兩岸緊張降溫。