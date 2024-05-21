彰化1名8旬老翁竟為老不尊，去年某日中午時分，猥褻自己小舅子的老婆，不但伸出鹹豬手碰觸女方胸部及下體，還向對方說「我們去房間」，「我很硬」等語，彰化地院審理後，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並禁止對女方實施家庭暴力及騷擾行為。

老翁在去年滿80歲，去年9月某日中午12點許，在小舅子家的騎樓，對小舅子的老婆口出穢言，還拉住對方，讓女方無法反抗，不顧女方出言拒絕， 伸手碰觸女方的左胸1次、下體2次，並對女方出言「我們去房間，我很硬」等語，違反女方意願而強制狼褻得逞。女方報由彰化縣警察局鹿港分局偵辨，並提出監視錄影光碟及監視錄影畫面翻拍照片做為佐證。

彰化地院審酌，老翁為逞一己淫慾，而以違反女方意願之方式，對其強制猥褻，致使女方身心受創，實屬不該，但考量其犯後坦承犯行，且已與女方達成和解，兼衡量老翁不識字、無業、喪偶、患有老年期癡呆症等生活狀況，加上老翁之前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，處有期徒刑3月。

彰化地院認為，老翁經此偵審程序及罪刑宣告之教訓後，當足促其警惕，信無再犯之虞，老翁有期徒刑以暫不執行為適當，緩刑期間，以啟自新，緩刑期間內付保護管束。因案件發生時，老翁為女方配偶的姐夫，2人具有家庭成員關係，為避免老翁對女方再度實施家庭暴力及保障女方權益，緩刑期間內禁止對女方實施家庭暴力及騷擾行為。